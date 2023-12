Napoli, De Laurentiis stanzia il budget per il mercato invernale

De Laurentiis ha definito il budget per il mercato invernale: si tratta di 25-30 milioni da utilizzare per l'acquisto di talenti

Domani il Napoli affronterà una partita cruciale contro il Braga, in cui si giocherà praticamente tutto: non solo l’ottavo di finale di Champions League, ma anche la credibilità e l’orgoglio. Le tre sconfitte consecutive contro il Real Madrid, l’Inter e la Juventus hanno lasciato segni profondi, ma ora, con un calendario impegnativo alle spalle e un altro di fronte, non insormontabile ma nemmeno agevole, la squadra deve attraversarlo con consapevolezza e determinazione.

La necessità di intervenire sul mercato

Questo momento è cruciale non solo per l’amore verso la maglia, ma anche per il ripristino di una leggerezza che sembra essersi persa, guidati non solo dall’entusiasmo ma anche dalla necessità di affrontare il periodo difficile.

Nel frattempo, a casa Napoli, c’è una crescente convinzione che sia necessario intervenire sul mercato a gennaio per colmare alcune lacune nella rosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe destinato un budget di circa 25-30 milioni di euro per la sessione di mercato invernale.

Una somma significativa che il patron partenopeo metterà a disposizione per correggere eventuali errori commessi durante il periodo estivo.