Napoli, dentro Ilic se parte Diego Demme: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport continua ad analizzare le mosse del Napoli, in questa pausa per il Mondiale. Il club azzurro, infatti, non vuole lasciare nulla al caso e sta già preparando tutte le mosse per i prossimi mesi. Nel mirino Ivan Ilic, centrocampista del Verona.

Se parte Demme dentro Ilic

La società guidata da Aurelio De Laurentiis è pronta a trattare con il Verona, qualora dovesse partire Diego Demme. Ilic è molto seguito da Cristiano Giuntoli e dagli scouting, pertanto nei prossimi mesi sapremo di più su questa operazione.

Stano a quanto riportato dal quotidiano sportivo, si chiederà un prestito. I veneti valutano 25 milioni il calciatore. Tuttavia, nulla è deciso perché si dovranno attendere le decisioni dell’entourage di Diego Demme. La sua partenza, infatti, non è affatto scontata poiché il calciatore si è dimostrato sempre disponibile a trattare senza lamentarsi.

Secondo Spalletti, dunque, Demme fa ancora parte del progetto pertanto bisognerà attendere i prossimi mesi per comprendere effettivamente cosa accadrà.