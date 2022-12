Napoli, la richiesta di Insigne ad ADL: spunta il parere di Spalletti sul possibile ritorno

Nei giorni scorsi, a Napoli, è ritornato Lorenzo Insigne. Terminato il torneo con il suo Toronto, l’ex capitano del Napoli è arrivato in veste da ospite al centro sportivo di Castel Volturno, accolto da mister Spalletti e dai giocatori già presenti in vista della conclusione del Mondiale.

Come rivelato da Il Roma, il calciatore azzurro avrebbe fatto una richiesta ad Aurelio De Laurentiis per le prossime settimane, ovvero la possibilità di allenarsi a Castel Volturno.

Da parte del numero uno azzurro è arrivato parere positivo, con l’ex capitano del Napoli che ha intenzione di mantenersi in forma in un periodo non facile per un calciatore. Una pausa lunga, infatti, è rischiosa se non si ha uno stile di vita sano.

Intanto, nelle ultime settimane, si parla di un possibile ritorno con la maglia azzurra proprio di Lorenzo Insigne, il quale potrebbe tornare in Campania in prestito gratuito per tre mesi, ovvero fino alla ripresa del campionato canadese.

Il possibile ritorno di Insigne a Napoli, in ogni caso, dipenderà dal parere di Luciano Spalletti. Quest’ultimo accoglierebbe a braccia aperte un acquisto di un calciatore con grande qualità, ma al momento la squadra risulta completa in quel settore, con Kvara ed Elmas che stanno facendo grandi cose. Vedremo nel mercato di gennaio.