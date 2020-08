Napoli, Diego Demme possibile partente: anche la Juve ci pensa

L’avventura di Diego Demme in quel di Napoli, un po’ a sorpresa, potrebbe essere già giunta al termine. Arrivato appena a gennaio a risolvere i problemi del centrocampo azzurro, il suo nome viene già accostato alla lista dei calciatori in uscita nel prossimo mercato.

Questo perché Demme potrebbe essere sacrificato a centrocampo, insieme ad Allan, per sbloccare il mercato in entrata. Il nome in pole position per rimpolpare la rosa azzurra nella parte nevralgica del campo è al momento Jordan Veretout, da tempo pallino della dirigenza.

Il calciatore giallorosso andrebbe proprio ad agire da regista nello scacchiere napoletano che Gattuso ha in mente di proporre la prossima stagione. A contendersi il posto con il francese ci sarà poi Lobotka, che il tecnico calabrese preferisce a Demme per caratteristiche e duttilità.

In alternativa alla cessione del tedesco ex Lipsia vi è anche lo slittamento di Stanislav Lobotka nel ruolo di mezzala, posizione che il giocatore gradisce molto. Il centrocampista slovacco così andrebbe ad occupare il tassello lasciato vuoto dal Allan, fungendo dunque maggiormente da incontrista.

Le voci sulla possibile cessione di Diego Demme hanno comunque attirato gli interessi di parecchi club, soprattutto dalla Serie A. Su di lui al momento vi sono Roma, Fiorentina e Torino. Non è da escludere inoltre la suggestione Juventus di Andrea Pirlo, alla ricerca di un centrocampista da piazzare avanti alla difesa.