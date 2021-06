Napoli, divise a firma Emporio Armani per la prossima stagione. A venderle ci penserà Valentina De Laurentiis

Sarà la maison Armani a vestire gli azzurri per i prossimi anni. Una notizia che porterà charme e stile nell’abbigliamento sportivo del club e che farà da traino al nuovo sponsor tecnico che si ritroverà a lavorare gomito a gomito con il prestigioso marchio. Alla parte commerciale, invece, ci penserà la rampolla di casa De Laurentiis, Valentina, già impegnata nel mondo della moda da anni.

A scrivere per primo dell’accordo tra il club e la nota casa di moda è il giornalista Mediaset, paolo Bargiggia che sul suo sito personale spiega: “In attesa di muoversi sul mercato dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions e l’arrivo di Luciano Spalletti, il Napoli continua l’opera di rinnovamento e cambia anche il nuovo sponsor tecnico. Si tratta della prestigiosa firma di Giorgio Armani, griffe italiana di altissimo profilo con il marchio Armani EA7″.

Il cronista scende poi nei dettagli dell’accordo svelando: “Sarà un’operazione innovativa per il mondo del calcio. Ancora una volta, il kit di maglie porterà la firma dell’artista Marcelo Burlon, quello delle maglie speciali andate a ruba in poche ore quest’anno negli store digitali, che si occuperà del design. La produzione, invece, sarà affidata proprio al gruppo di Giorgio Armani”.

Una maglia d’artista, dunque, anche se la parte più innovativa sta tutta nella distribuzione. Prosegue Bargiggia commentando: “Chi venderà le divise da gioco alla società di Aurelio De Laurentiis non sarà una delle due aziende sopracitate; bensì, la figlia del produttore cinematografico Valentina, già inserita nel mondo della moda”.

Un’azione che proietta il Napoli in una dimensione tutta nuova del business che, come spiega ancora il cronista: “Con questa mossa, sicuramente geniale ed innovativa per il calcio italiano, il patron del Napoli ha trovato il modo di inserire per la prima volta nel business del club anche la figlia che così potrà cominciare a guadagnare anche lei con il club di famiglia come i fratelli. Armani infatti non incasserà i guadagni derivanti dalla vendita delle maglie che andranno tutti all’azienda della secondogenita di Aurelio De Laurentiis”.