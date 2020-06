Napoli, due grandi addii a fine stagione? L’accordo sembra non arrivare

In casa Napoli si pensa già alla prossima stagione con Rino Gattuso in panchina. Molti giocatori, infatti, faranno le valigie per andare via e, al momento, almeno due calciatori sono destinati all’addio: José Maria Callejon ed Arek Milik.

L’attaccante spagnolo ha il suo contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno e, al momento, non solo non è stato trovato un accordo ufficiale per il proseguimento fino al 31 Agosto, ma sembra ormai impossibile che il suo futuro sia ancora a Napoli nella prossima stagione.

La storia d’amore tra Napoli e Callejon, lavorativamente parlando, si concluderà qui e il calciatore ritornerà in Spagna per chiudere la sua carriera.

Un altro calciatore che presto farà le valigie è Arek Milik. Anche contro l’Hellas l’attaccante polacco ha messo a segno una marcatura. Segnale che, fin quando indosserà la maglia azzurra, darà il massimo, il 100% per cercare di aiutare i suoi compagni e il mister Rino Gattuso a raggiungere la Champions League. Al termine della stagione, poi, si faranno vari ragionamenti anche se il suo addio sembra ormai deciso.

Con Gattuso, Arek Milik sta pian piano diventando uno dei leader della squadra a suon di goal. Con il presidente Aurelio De Laurentiis, però, l’accordo di rinnovo non è stato trovato motivo per il quale la Juventus si è fiondata prepotentemente su di lui.