Napoli, duello di mercato con l’Inter per Onana: Meret alla finestra

Come si suol dire: il calciomercato non dorme mai. Anche a campionato inoltrato le trattative vanno avanti, anche perché vi sono parecchie situazioni contrattuali che interessano e non poco i vari club. Tra queste ad esempio vi è Onana.

Il portiere dell’Ajax è finito ormai ai margini del progetto tecnico della squadra olandese. Di certo non per demeriti tecnici, ma a causa della squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai campi per ben nove mesi. La dirigenza ha così deciso di piazzarlo fuori squadra, considerando anche il suo contratto in scadenza a giugno 2022.

A gennaio dunque Onana sarà libero di firmare con la squadra che lo più lo aggrada. Le pretendenti sono molte, anche dalla Serie A. In pole position vi è sicuramente l’Inter, che da tempo ha pensato al portiere camerunense per il post Handanovic. Non è da sottovalutare comunque l’inserimento del Napoli.

La squadra partenopea infatti ha bisogno di far chiarezza riguardo alla situazione portieri, con Alex Meret che sembra nuovamente scivolato nelle gerarchie alle spalle di David Ospina. Se lo status di secondo portiere dovesse persistere, ecco che il giovane portiere friulano potrebbe ben presto cambiare aria.

E dove potrebbe giocare il prossimo anno? Sulle sue tracce c’è proprio l’Inter, interessatissima al portiere ex SPAL. In caso di passaggio di Meret ai nerazzurri, il Napoli si fionderebbe su Onana, soffiandolo al club milanese. Un triangolo di mercato molto stuzzicante, che potrebbe infiammarsi già a gennaio.