Napoli, ecco chi è il più forte della squadra per i giocatori

Un Napoli da record, ma chi è il giocatore più forte tra quelli in rosa? I calciatori della squadra si sbilanciano

Un avvio strabiliante quello del Napoli. Tutta la squadra sembra girar bene e aver un proprio gioco. L’impronta di Luciano Spalletti è di quelle importanti, ma la prova di maturità arriva dalla partita di stasera con l’Inter. Il Milan ieri ha perso e l’occasione si fa ghiotta, con gli azzurri che ora potrebbero staccarsi in solitudine a +3 dai rossoneri.

Servirà testa per sconfiggere l’Inter, che vive un buon momento per risultati e di certo vorrà provare a fermare gli ospiti. Non ospiti comuni, questa volta, ma la capolista. I giocatori sono carichi, ma cosa pensano l’uno dell’altro?

Il calciatore più forte della squadra di Spalletti, chi è?

I tifosi partenopei potrebbero dire il roccioso difensore Koulibaly, il prolifico Osimhen, l’estroso capitan Insigne o altri. Cosa pensa però la squadra?

Ne ha parlato Fabio Mandarini ai microfoni di Televomero, dicendo “Se chiedete ai giocatori del Napoli quale sia il più forte della rosa, sapete cosa rispondono tutti? Che il migliore è Adam Ounas. Ha delle potenzialità incredibili, ma deve trovare ancora la giusta continuità”.

Giocatore che però da quando è in Italia non ha dimostrato quanto ci si aspettava. Le qualità ci sono, ma sembra sempre in procinto di poter esplodere senza mai riuscire. Nelle scorse due stagioni ha raccolto prestiti su prestiti, con risultati non come sperati.

Sono difatti 8 le reti e 9 gli assist raccolti dal giocatore nelle ultime due annate. Un rendimento fin troppo basso per qualcuno del suo potenziale livello. Certo, gioca spesso come ala e le prestazioni sono buone però ci si aspetta molto di più da Ounas.