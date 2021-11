Godin, Simeone apre al ritorno del difensore Uruguagio

Diego Godin è pronto a risolvere il proprio contratto con il Cagliari e vorrebbe tornare in Spagna. Simeone apre clamorosamente al ritorno

Il futuro di Diego Godin è lontano dalla Sardegna e dalla Serie A. Il giocatore avrebbe già trovato un accordo per la risoluzione contrattuale, svincolandosi così dal contratto che lo lega con il Cagliari.

Il giocatore è seguitissimo dalla Real Betis e dal Besiktas, ma vorrebbe tornare assolutamente nella squadra che lo ha reso grande: l’Atletico Madrid. Difatti, con i colchoneros ha passato anni e anni della propria carriera, affermandosi con quella maglia come uno dei migliori mondiali nel ruolo.

Togliendo la sua parentesi finale con il mancato rinnovo di mercato nel 2019, la storia d’amore tra Godin e la squadra Madridista è una delle più conosciute nel calcio odierno.

Quel maledetto trasferimento

Come detto, il giocatore nel 2019 si ritrovò a non rinnovare un contratto che lo vedeva partente a zero. Si crearono non pochi dissapori tra lui e l’Atletico, con il Cholo Simeone in prima linea. Godin abbracciò il progetto dell’Inter, provando un’esperienza ben diversa da quella spagnola.

Purtroppo per lui, all’Inter non ha lasciato propriamente il segno nelle sue 30 presenze ritrovandosi scavalcato nelle gerarchie e trasferendosi poi al Cagliari. L’idea di tornare all’Atletico Madrid ora però è quella che lo solletica di più.

In tal senso, le parole di Simeone alla vigilia della partita dell’Atletico con l’Osasuna fanno sognare. Il Cholo avrebbe affermato a chi chiedeva del giocatore “Capisco la domanda, sapete quanto ami Godín per quello che ci ha dato negli anni. Ma ora l’unica cosa che mi interessa è la partita contro l’Osasuna”. Il mercato invernale si avvicina, staremo a vedere.