Napoli, ecco chi potrebbe diventare il prossimo capitano in caso di partenza di Koulibaly

In caso di partenza di Kalidou Koulibaly, mister Splletti ha già in mente il probabile sostituto a cui dare la fascia

Il Napoli sta vivendo una situazione compleassa a causa di alcune importanti partenze come quella di Lorenzo Insigne e Ghoulam. Come se non bastasse potrebbero lasciare il club anche Ospina e Mertens. A rischio anche la permanenza di Kalidou Koulibaly.

Spalletti individua il prossimo capitano?

L’edizione odierna di Repubblica ha parlato della possibilità di partenza di Koulibaly. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Luciano Spalletti avrebbe già in mente un probabile sostituto al quale consegnare la fascia da capitano. Stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo.

“Nelle ultime due stagioni è parecchio cresciuto Giovanni Di Lorenzo, che soprattutto dopo il trionfo con l’Italia agli Europei ha fatto sfoggio di personalità e autorevolezza. Il difensore è stato protagonista di recente in Nazionale di un durofaccia a faccia con Lionel Messi, durante la sfida contro l’Argentina.

Sicuramente l’episodio non è sfuggito e Spalletti, che in caso di addio di Koulibaly terrà in considerazione l’azzurro anche nella corsa per la fascia di capitano” si legge sul quotidiano.