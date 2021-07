Napoli, Emerson Palmieri cambia agente: accordo più vicino

In casa Napoli l’obiettivo di mercato numero uno rimane Emerson Palmieri. L’insediamento ufficiale di Luciano Spalletti a Castel Volturno ha dato una scossa alla trattativa, con la società azzurra che ora è in pole position sulla concorrenza per acquistare il terzino italo-brasiliano.

Non a caso nelle ultime ore si sta lavorando molto nel trovare una sistemazione a Mario Rui, sempre più vicino a cambiare aria. Questa cessione libererà così un posto ad Emerson, il quale potrebbe diventare padrone assoluto della fascia mancina difensiva.

Come riportato dall’esperto di calciomercato e giornalista Sky Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna vi è stato un avvenimento che potrebbe spingere e non di poco il calciatore del Chelsea verso la meta partenopea.

Emerson Palmieri infatti ha cambiato agente, affidandosi per le trattative internazionali a Pini Zahavi. Si tratta di un segnale chiaro che delinea ancora di più un destino lontano da Londra. Ecco allora che la trattativa con il Napoli diviene in discesa, con le parti che potrebbero accordarsi in particolare con due formule, molto simili tra loro.

Sul piatto infatti la società partenopea vorrebbe proporre al Chelsea un prestito con diritto di riscatto, o magari un obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di vari obiettivi. La volontà del Napoli è forte, così come quella dello stesso Emerson Palmieri. Ora c’è da convincere il club londinese, Spalletti intanto aspetta e spera.