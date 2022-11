Napoli – Empoli, Tancredi Palmeri pubblica un tweet che fa discutere: “Cancellalo”

Il Napoli continua la sua scalata verso lo scudetto vincendo anche la partita contro l’Empoli. Sicuramente il match non è stato semplice, basti pensare che il club azzurro ha vinto per 1-0 grazie ad un calcio di rigore procurato da Victor Osimhen e trasformato da Hirving Lozano. Come se non bastasse, i toscani poi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Luperto e nel finale Zielinski ha trovato il raddoppio. Un successo che ha fatto discutere sui social.

Un finale discusso

Tancredi Palmeri, giornalista, ha pubblicato su Twitter un tweet che ha fatto molto discutere tifosi ma anche colleghi. “Come cambia la geografia del campionato si vede dal rigore per il Napoli trovato da Pairetto” ha scritto il giornalista, provocando un’ondata di commenti senza precedenti.

I tifosi napoletani, ma anche alcuni colleghi, hanno reagito in modo molto feroce al tweet di Tancredi Palmeri e lo hanno esortato a rivedere le sue posizioni ed eventualmente cancellare il tweet.

“Da collega, il tuo tweet è vergognoso. E presuppone la malafede della classe arbitrale e l’irregolarità di tutti i campionati ai quali abbiamo assistito in passato. Pessimo esempio” scrivono.

E ancora: “Quindi per 30 anni non ci hanno dato dei rigori sacrosanti e a qualcun altro sì? Parliamo di geografia o di storia? Sinceramente un tweet incomprensibile”. “Cancella il tweet” scrive un altro utente.