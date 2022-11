GFVip, Oriana Marzoli: ecco chi è la nuova concorrente del reality, ex di Ivan Gonzalez

Oriana Marzoli è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip di quest’anno. La giovane influencer è entrata nella casa da pochi giorni ma già sta creando scompiglio a causa di alcuni litigi con Antonella Fiordelisi. Conosciamola meglio.

Chi è e cosa fa

Oriana è nata a Caracas in Venezuela nel 1992. La giovane ha 30 anni ed è un volto noto della televisione spagnola poiché partecipò a Mujeres Y Hombre (Uomini e Donne) dove conobbe Tony Spina. Con lui avviò una relazione molto importante e chiacchierata nel mondo del gossip.

Successivamente partecipò a La casa fuerte nel 2020 dove conobbe l’ex tronista Ivan Gonzalez con il quale ebbe una storia d’amore. Questa relazione fece sin da subito il giro del web poiché i due si lasciarono andare ad un momento molto passionale e intimo davanti alle telecamere.

Non è tutto, perché pare che Ivan l’abbia tradita stando a quanto svelato al canale Mtmad: “Mi nascondeva cose come andare in una discoteca. A quanto pare Iván eccolo lì con un’altra ragazza”. Per questo Oriana decise di lasciarlo: “Sono stata io a lasciarlo, l’amore finisce e nel mio caso è finito. Non voglio illudermi”.

La donna ad oggi è molto conosciuta nella tv spagnola, sui social conta più di due milioni di follower ed è anche influencer. Al momento è chiusa nella casa del Grande Fratello Vip e sta già dando filo da torcere ad Antonella Fiordelisi, la quale sembrerebbe essere molto gelosa di lei.