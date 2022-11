Tomaso Trussardi, su Giovanni Angiolini: “Non posso considerarlo una persona perbene”

Nelle ultime settimane svariati rumors parlano di un ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due, infatti, sono stati spesso avvistati insieme, facendo così ipotizzare che i due stiano cercando di darsi una seconda possibilità. Sebbene né la Hunziker né Tomaso hanno rilasciato alcun commento a riguardo, quest’ultimo ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

“Non posso considerarlo una persona perbene” – Come è noto agli amanti del gossip, nei mesi scorsi la conduttrice ha vissuto un breve flirt con Giovanni Angiolini. Riguardo all’ex volto del Grande Fratello, Trussardi non ha affatto speso delle belle parole, anzi. Da quanto raccontato dall’imprenditore, il medico avrebbe corteggiato Michelle ancor prima della definitiva separazione: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Parlando della ex moglie, l’uomo ha svelato quali sono i loro rapporti attuali: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.

Inoltre, Tomaso Trussardi ha approfittato dell’intervista per poter smentire una volta per tutte i vari gossip che l’hanno visto protagonista in questi ultimi mesi. All’imprenditore, infatti, sono stati associati alcuni flirt che, stando a quanto affermato dall’uomo, sarebbero tutti falsi:

“Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.