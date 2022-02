Napoli, fatta per Mathias Olivera: operazione da 15 milioni di euro

Il Napoli sta guardando al futuro ed è pronto a rinforzarsi in vista della prossima stagione sportiva. Ovviamente, inutile dirlo, tutti i pensieri del club e della rosa sono in questo momento fissi sul finale di campionato, in cui c’è ancora molto in ballo.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli però non si è mai fermato nel suo lavoro di ricerca, e secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe già chiuso per quello che sarà con ogni probabilità il primo acquisto del Napoli per la stagione 2022/23.

Si tratta di Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Getafe. Secondo quanto si legge sulla rosea, il club partenopeo e quello spagnolo hanno raggiunto un accordo di circa 15 milioni di euro così divisi: 1 milione di euro di prestito oneroso, e obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più 3 di bonus.

Una formula molto conveniente al Napoli che, così facendo, si assicurerebbe un ottimo calciatore pagandolo in maniera dilazionata negli anni. L’arrivo di Mathias Olivera andrebbe finalmente a rinforzare l’out mancino della difesa, che da troppe stagioni è carente.

Inoltre per il ruolo di terzino sinistro va monitorata la situazione relativa a Mario Rui. Se da un lato infatti Faouzi Ghoulam è sicuro dell’addio poiché a scadenza naturale del contratto, dall’altro lato l’agente del portoghese vorrebbe, almeno a parole, portare il suo assistito lontano da Napoli. In tal caso così il club azzurro dovrà quindi completamente rivoluzionare la fascia difensiva.