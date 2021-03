Napoli, folta concorrenza per Emerson Palmieri: anche Juve ed Inter su di lui

L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato del mercato in uscita del Chelsea, che prevede la cessione, tra gli altri, di uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entrambi terzini sinistri hanno avuto precedenti in Serie A negli scorsi anni.

Tra i due però, c’è chi in Serie A potrebbe tornarci. Si tratta di Emerson Palmieri, il quale interessa da tempo ad alcuni club italiani. Il pole position su di lui vi è il Napoli, desideroso di acquistare un terzino sinistro di spessore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano però, la dirigenza azzurra non è la sola a voler acquistare le prestazioni sportive di Emerson Palmieri. Sul terzino del Chelsea infatti si sono fiondate nelle ultime ore anche Juventus ed Inter.

Pare soprattutto il club nerazzurro ad insidiare maggiormente il Napoli, avendo in casa un vantaggio non indifferente. L’attuale tecnico dell’Inter è infatti Antonio Conte, il quale ha già allenato il terzino italiano nella sua esperienza al Chelsea.

Allo stesso tempo Emerson Palmieri non ha mai nascosto di essersi trovato benissimo sotto la guida tecnica dell’allenatore italiano e quindi accetterebbe volentieri di tornare a lavorarci insieme. In casa Napoli invece il punto interrogativo che aleggia sulla panchina non aiuta di certo il calciomercato, che per decollare aspetta probabilmente il delinearsi del nuovo progetto tecnico azzurro.