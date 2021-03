Napoli, folta concorrenza per Zaccagni: su di lui anche Juve, Milan e Lazio

Mattia Zaccagni potrebbe essere il primo acquisto del nuovo Napoli 2021/22. Il suo nome è in orbita azzurra già da un po’, eppure non si può ancora essere ancora certi del suo arrivo. Come riportato nelle ultime ore da TuttoMercatoWeb infatti, il fantasista dell’Hellas Verona, seppur molto vicino alla squadra azzurra, non ha alcun accordo preventivo con i partenopei.

Intanto il classe ’95 si sta godendo la sua magica stagione che lo ha portato anche in orbita nazionale. La chiamata di Roberto Mancini è arrivata già per qualche match, e non si esclude che possa arrivare anche quella per il mondiale.

Se Mattia Zaccagni dovesse continuare così infatti, sarebbe molto difficile per il ct azzurro ignorare il suo nome nelle convocazioni. E con l’interesse della nazionale, aumenterebbero anche gli interessi da parte dei vari club.

Secondo le ultime indiscrezioni ad esempio, il nome del centrocampista italiano sarebbe finito anche sul taccuino della Juventus. Da capire se l’interesse bianconero sia reale oppure se sia una mossa strategica di disturbo al calciomercato del Napoli.

Non solo Napoli e Juve comunque. Secondo sempre quanto riportato su TuttoMercatoWeb, il nome di Zaccagni interessa anche ad altre squadre di Serie A, tra le quali spiccano Milan e Lazio. Insomma, per il centrocampista dell’Hellas Verona si prospetta un’estate molto movimentata.