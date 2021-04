Napoli, futuro Gattuso ancora incerto. Bargiggia: “Chi è vicino a Rino dice che non sia convinto della Fiorentina”

Il futuro di Rino Gattuso è ancora un rebus. È quanto si apprende dal sito ufficiale di Paolo Bargiggia, il quale dedica un articolo completamente all’attuale allenatore presente sulla panchina del Napoli.

Paolo Bargiggia ha scritto in primis del suo possibile arrivo a Firenze, con il mister che, al momento non avrebbe ancora preso una decisione.

“Non è un momento felice per il club viola che sta cercando di programmare il futuro partendo ovviamente da una nuova guida tecnica ma, fin qui non ha incontrato il gradimento dei tecnici contattati“.

“In primis Rino Gattuso che, nonostante il pressing importante per il momento ha preferito non impegnarsi. Chi è vicino all’allenatore del Napoli spiega che Rino non sarebbe così convinto della rosa a disposizione e del progetto“.

Rino Gattuso, quindi, non sarebbe molto convinto della Fiorentina, soprattutto per la squadra a disposizione. Il suo futuro è ancora incerto e nelle ultime settimane si parla sempre più insistentemente di una sua permanenza in Campania.