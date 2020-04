Napoli, Gattuso pazzo di Marquinhos del PSG: problemi per Jovic e Palmieri

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il mondo Napoli, ha rilasciato quest’oggi interessanti dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.

Secondo Venerato al momento gli obiettivi di mercato del Napoli sono approssimativamente tre: un difensore centrale per sostituire l’eventuale partenza di Koulibaly, un terzino sinistro ed un centravanti. Per ogni ruolo ovviamente vi sono alcuni nomi in pole position rispetto alle alternative.

Per quanto riguarda la pedina del difensore centrale, Gennaro Gattuso stravede per Marquinhos. L’acquisto del difensore centrale del PSG è indissolubilmente legato però al destino di Kalidou Koulibaly, essendo un’operazione molto esosa. Molto più distanti, sul taccuino di Cirstiano Giuntoli, vi sono Umtiti del Barcellona e Diego Carlos del Siviglia. Il primo scartato per questioni economiche, il secondo per doti tecniche.

Per il ruolo del terzino sinistro il pallino rimane Emerson Palmieri. Eppure strappare il calciatore italo brasiliano al Chelsea non appare per nulla facile. A questo va aggiunto soprattutto l’agguerrita concorrenza di Juventus ed Inter, partite nettamente prima dei partenopei.

Infine in attacco il Napoli sta varando vari nomi, dando ormai per scontata la cessione di Arkadiusz Milik. Il sogno rimane Ciro Immobile, il quale però è destinato a rimanere tale. Aurelio De Laurentiis ha avuto spesso la possibilità di acquistare il bomber di Torre Annunziata qualche anno fa. Ora l’attaccante è quasi impossibile da strappare alla Lazio. In pole così è passato Luka Jovic. Il giovane attaccante del Real Madrid ha chiesto tempo per riflette sul suo futuro: decisiva in questo caso sarà la volontà del ragazzo.