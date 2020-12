Napoli, Gattuso svela le parole di Insigne a Massa: “Gli ha detto, vai a c****e!”

Il cartellino rosso sventolato davanti al naso di Lorenzo Insigne è stato uno dei temi più controversi della gara andata in scena ieri contro l’Inter. Il Napoli è uscita da San Siro col morale a terra per una sconfitta arrivata soltanto a causa di un rigore assegnato ai nerazzurri per fallo di Ospina su Darmian. Non sono mancate le proteste per il penalty concordato dal signor Massa e tra queste anche una brutta offesa costata l’espulsione per il numero dieci azzurro.

Negli spogliatoi la tensione è andata scemando fino a quando lo stesso Insigne si è recato dal fischietto ligure per fare le proprie scuse. Un gesto apprezzato ma che non cambia la gravità del suo gesto che potrebbe mettere nei guai la squadra per i prossimi incontri.

A svelare il retroscena ci ha pensato Gennaro Gattuso che, ancora visibilmente arrabbiato per il risultato ha spiegato: “Gli ha detto vai a c****e!”. Lo stesso Insigne, in campo aveva provato a discolparsi dall’ingiuria, salvo poi essere inchiodato dalle immagini che invece, in modo inequivocabile, hanno mostrato il suo labiale.

Espulsione di Insigne, ecco com’è andata

Alla decisione di Massa un piccolo capannello di giocatori del Napoli ha accerchiato l’arbitro. Evidentemente deve essere scappata qualche parola di troppo perché pochi secondi dopo e del tutto inaspettatamente è scattato il cartellino rosso per il capitano partenopeo. Una decisione che ha lasciato il Napoli orfano della sua punta di diamante per gli ultimi venti minuti di gara.

E non finisce qui perché trattandosi di espulsione diretta il folletto di Frattamaggiore potrebbe ritrovarsi a dover scontare il suo gesto con ben due turni di stop. Toccherà comunque al Giudice Sportivo scegliere tra la via soft, lasciando il giocatore a casa per una sola gara (quella contro la Lazio) oppure per due (in questo caso salterebbe anche l’incontro contro il Torino).