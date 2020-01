Napoli, Gianluca Gaetano verso il prestito alla Cremonese

Sarebbe stato difficile per lui trovare spazio nel Napoli di Gennaro Gattuso e, per questo, Gianluca Gaetano ha deciso di andare a fare un’esperienza in prestito. Ad ora manca ancora l’annuncio ufficiale del club, ma è ormai chiuso l’affare tra il Napoli e la Cremonese per il trasferimento di Gaetano in prestito al club lombardo.

Il calciatore ha però anticipato gli annunci ufficiali con un post sul suo profilo Instagram. L’ormai ex numero 70 ha pubblicato nella giornata di oggi una sua foto relativa al debutto che Carlo Ancelotti gli ha fatto fare in Champions League in questa stagione. Ermerito il suo commento: “Grazie Napoli, A presto #forzanapolisempre“. Il commento è stato completato da ben due cuoricini azzurri e l’emoji del pallone, a dimostrazione della sua voglia di giocare e di crescere sul terreno di gioco.

A parte le buone prestazioni con la maglia della Primavera agli ordini di Mister Roberto Baronio, Gaetano è riuscito a totalizzare solamente quattro presenze in prima squadra nelle ultime due stagioni. L’obiettivo è quello di farlo crescere facendolo giocare in un campionato competitivo, ma soprattutto da giocando da protagonista.

Nella giornata di domani potrebbe già arrivare l’ufficialità e a quel punto il classe 2000 sarebbe già pronto per essere alle dipendenze di Mister Rastelli, improbabile però vederlo in campo già sabato, alla ripresa del campionato cadetto, quando i grigiorossi riceveranno il Venezia allo Zini per cercare di tirare fuori la testa dalle sabbie mobili in cui sono attualmente invischiati al diciassettesimo posto della seconda serie italiana.