Napoli, Gianluca Gaetano verso la Serie B: Crotone e Cremonese su di lui

4-3-3, gioco delle coppie e Lobotka e Diego Demme nuovi giocatori del Napoli targato Gattuso. I due acquisti andranno ad occupare la casella di regia davanti alla difesa. A completare il reparto vi saranno Zielinski-Fabian Ruiz e Allan-Elmas, i quali si contenderanno i ruoli da mezzala. A non trovare spazio nel nuovo progetto tecnico vi è quindi Gianluca Gaetano.

Il promettente azzurro classe 2000 ha trovato pochissimo spazio fin’ora in quel di Napoli, quasi certo quindi il suo addio in prestito. Le contendenti non mancano, soprattutto in Serie B. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport, su Gianluca Gaetano vi sarebbero Crotone e Cremonese.

Ovviamente la formula della trattativa sarà con ogni probabilità quella del prestito secco. Il Napoli infatti ha intenzione di puntare, in un futuro prossimo, sul ragazzo cresciuto nella primavera azzurra. Va detto che molti si aspettavano già da quest’anno maggior minutaggio di Gaetano negli schemi di Carlo Ancelotti.

Era stato infatti proprio Ancelotti, nella scorsa estate, ad elogiare le qualità del giovane napoletano ed a chiederne la permanenza all’ombra del Vesuvio. Poi qualcosa non è andato come avrebbe dovuto, complice anche la stagione non all’altezza delle aspettative di tutta la squadra del Napoli. Ecco allora che Gianluca Gaetano è pronta ad intraprendere una nuova avventura in Serie B, con l’obiettivo di tornare a vestire la maglia azzurra ancora più forte e maturo.