Napoli, Giuntoli al lavoro per comprare Bakayoko a titolo definitivo

Aurelio De Laurentiis, per il prossimo mercato di gennaio, non ha intenzione di fare nuovi acquisti ma definire alcune trattative rimaste in sospeso durante l’ultimo mercato estivo. L’obiettivo, infatti, è quello di cedere alcuni esuberi, far rinnovare alcuni calciatori della rosa e definire la trattativa Bakayoko.

Quest’ultimo, infatti, è attualmente in prestito secco e la sua esperienza in azzurro si concluderà il prossimo giugno.

La dirigenza partenopea, però, è rimasta soddisfatta dalle prestazioni del centrocampista e per questo motivo, su richiesta di Rino Gattuso, starebbe già definendo le carte per il trasferimento definitivo.

Bakayoko, infatti, potrebbe essere il primo e l’unico acquisto del mercato di gennaio, con il centrocampista che avrebbe dato il suo ok alla trattativa.

Con il Chelsea il rapporti sono molto buoni e per questo Cristiano Giuntoli avrebbe già iniziato a contattare i rappresentati dei blues. L’obiettivo è quello di comprare il cartellino di Bakayoko al 100%.