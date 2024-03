Napoli, gli azzurri propongono 55 milioni per Georgiy Sudakov

Il Napoli sembra essere determinato a conquistare Georgiy Sudakov, un gioiello del calcio ucraino, in vista della prossima stagione. Già qualche mese fa il club azzurro ha presentato un’offerta sostanziosa di 40 milioni di euro per il talentuoso giocatore. Questa cifra è stata recentemente confermata sia dall’agente del calciatore che dal direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk.

Rilancio del Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra non voler rinunciare facilmente e starebbe preparando una nuova proposta per assicurarsi il cartellino di Sudakov. La notizia proviene direttamente dalla Turchia, dove Ekrem Konur ha riportato che il Napoli è pronto a presentare un’offerta ancora più allettante, di 55 milioni di euro, per il giovane ucraino di 21 anni.

Nonostante l’interesse del Napoli, altri club importanti come Chelsea, Arsenal e Juventus continuano a seguire da vicino le mosse di Sudakov. La concorrenza è agguerrita e si prevede che in estate possa scatenarsi un’asta vera e propria per il talentuoso calciatore, che ha già manifestato il desiderio di trasferirsi in uno dei top campionati europei.

Resta da vedere se il Napoli presenterà effettivamente questa cifra e quale sarà la risposta dello Shakhtar Donetsk di fronte a questa nuova offerta.