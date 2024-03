Giulia Salemi, i commennti degli hater: “Tozza e più in carne”. La replica di lei

Giulia Salemi si è trovata di fronte a un messaggio molto pesante inviato da un hater, ma anziché subire in silenzio, ha deciso di affrontare la situazione con coraggio e determinazione. L’influencer italo-persiana ha condiviso con i suoi fan non solo il contenuto offensivo del messaggio, che la definiva “grassa e tozza”, ma ha anche utilizzato l’occasione per impartire una preziosa lezione sulla violenza nelle interazioni sui social media.

La replica di Giulia Salemi

Questa non è stata la prima volta che Giulia Salemi ha dovuto affrontare situazioni simili, ma ha deciso di trasformare l’esperienza negativa in un momento di insegnamento per i suoi follower. Con la sua reazione, ha mostrato una grande forza d’animo e ha dimostrato di non tollerare l’odio e la violenza verbale, invitando tutti a riflettere sulle conseguenze delle proprie parole online.

La sua reazione ha suscitato ammirazione e sostegno da parte dei suoi fan, che hanno elogiato la sua determinazione nel combattere la negatività con un messaggio di positività e rispetto reciproco. Giulia Salemi ha dimostrato così di essere non solo un’icona di stile e bellezza, ma anche una voce autorevole nella lotta contro il cyberbullismo e la violenza sui social media. Ecco il commento dell’utente in questione:

“Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura. Ricordo al Grande Fratello il fisico asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi, sembravi un’altra rispetto ad ora. Non capisco cosa ti è successo. Esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti, ma poi la loro qualità è proprio pessima, aridi, spenti, rovinatissimi, il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse, il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio, eri bellissima prima… boh”.

La risposta dell’influencer:

“Sono anni che ricevo questi attacchi e ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa e un’apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità. Di hater come questi, con zero post e zero follower la rete è piena e, come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita… Io oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?”.