Napoli, grandi colpi ma anche rinnovi: Gattuso chiede la permanenza di un big per restare

Aurelio De Laurentiis ha deciso che nella prossima stagione il Napoli di Rino Gattuso deve puntare a lottare per lo Scudetto. L’attuale stagione, infatti, è stata fallimentare sotto il profilo campionato, e solo la vittoria della Coppa Italia ha alleviato i dolori.

Per questo motivo, la dirigenza ha già messo a segno il colpo più costoso di sempre, Victor Osimhen, il quale ha firmato per la società azzurra un contratto di cinque anni con un ingaggio da vero top player.

A Rino Gattuso, però, il colpo Osimhen non basta e per questo ha chiesto non solo di rinforzare la squadra con altri calciatori, ma anche di far rimanere a Napoli i pezzi da 90 già presenti in rosa.

Nelle scorse settimane, infatti, l’allenatore ha chiesto al presidente di non cedere assolutamente Fabian Ruiz.

Addirittura, secondo alcune fonti, avrebbe minacciato un possibile addio in caso di cessione dello spagnolo. Rino, infatti, considera Fabian un punto imprescindibile della sua squadra, un calciatore su cui costruire tutto il centrocampo. De Laurentiis, comunque, sembra aver ben recepito la direttiva di Rino Gattuso dal momento che sono in corso i contatti per rinnovare il contratto del giocatore.