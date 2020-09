Napoli, idea low cost a centrocampo: oltre a Vecino spunta anche Bakayoko

Il mercato del Napoli continua a dare l’idea di essere incompleto. La sensazione è che non arriveranno grandi colpi in entrata, eppure un centrocampista a questa rosa serve come il pane. L’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in sinergia con Aurelio De Laurentiis, è quella di piazzare un colpo low cost per la mediana.

Di tale volontà ne ha parlato nelle ultime ore Radio Marte, facendo anche in particolare due nomi. Il primo di questi risponde a Matias Vecino, di cui già si è molto vociferato negli ultimi giorni. Il secondo invece è spostato un po’ a sorpresa: si tratta dell’ex Milan Tiémoué Bakayoko. Ecco dunque le parole proferite dalla radio napoletana.

“Il mercato è ancora nel vivo, mancano pochi giorni e la sensazione è che il Napoli non riesca a fare il dovuto o lo sperato. Speriamo che non sia così ma, ad oggi, l’impressione è proprio questa”.

“Dal mercato dovrebbe arrivare un aiuto, probabilmente un centrocampista. Se arrivasse Matias Vecino, alla lunga l’uruguaiano potrebbe diventare titolare, specie se si volessero far giocare Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Victor Osimhen insieme in attacco”

“Vecino potrebbe essere in prestito, magari con diritto e non obbligo di riscatto. L’Inter vuole darlo via, ma i nerazzurri chiedono l’obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, mentre il Napoli gioca a ribasso.”

“Il club azzurro offre un prestito con diritto e a cifre inferiori, ci va cauto anche perché l’uruguaiano ha problemi al menisco e non tornerebbe prima di novembre. Tiémoué Bakayoko potrebbe essere un’altra soluzione low cost. Ha dato parola al Milan, ma si potrebbe fare“.