Napoli, idea Thiago Silva dal PSG per il post Koulibaly?

Kalidou Koulibaly con ogni probabilità non sarà più un calciatore del Napoli per la prossima stagione. Il difensore senegalese è ormai sul punto di separarsi dalla squadra azzurra. Direzione? Manchester City. La squadra di Guardiola, per l’acquisto del suo cartellino, è disposta a mettere sul piatto una cifra di circa 70 milioni più bonus.

Con l’addio di Koulibaly si rende necessario quindi, in casa Napoli, l’acquisto di un sostituto di spessore. Per tale motivo al momento si è in attesa della decisione definitiva di Gabriel, difensore del Lille chiamato a decidere del suo futuro, in bilico tra la squadra partenopea e l’Arsenal.

Oltre il difensore brasiliano però potrebbe esserci un profilo a sorpresa che tanto stuzzica il Napoli ed i suoi tifosi. Grande occasione di questa sessione estiva di calciomercato è Thiago Silva. Il capitano del Paris Saint Germain è infatti in scadenza di contratto con la squadra parigina ed il rinnovo con la squadra francese appare al momento molto lontano.

Ecco allora che il difensore ex Milan diverrebbe un colpo a parametro 0 di altissimo livello, soprattutto per una squadra come il Napoli che necessita come il pane di calciatori di esperienza in grado di prendersi per mano lo spogliatoio nelle partite cruciali della stagione.

Attualmente comunque su Thiago Silva si registra il forte interesse della Fiorentina. Inoltre resta viva la suggestiva pista di calciomercato che vedrebbe il ritorno del difensore brasiliano al Milan, squadra in cui ha avuto il grande exploit calcistico.