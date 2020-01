Napoli, il Chelsea avrebbe provato ad offrire uno scambio per arrivare a Dries Mertens

In questo mercato di riparazione la SSC Napoli ha deciso di acquistare diversi calciatori non solo per equilibrare la squadra, ma anche per anticipare qualche acquisto per il prossimo mercato estivo. Oltre ai vari Demme, Lobotka e Politano, la società ha messo sotto contratto Rrhamani e Petagna, i quali arriveranno in azzurro il prossimo giugno.

Aurelio De Laurentiis, però, deve fare i conti anche con i calciatori attualmente presenti in rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe arrivata un’offerta di scambio da parte del Chelsea per acquistare un attaccante azzurro in scadenza, Dries Mertens. Pur di acquistarlo, la società inglese avrebbe offerto Olivier Giroud.

Il presidente azzurro, però, non ci ha pensato due volte a declinare la proposta del club della Premier League ed ha sparato una cifra folle per cedere Mertens, nonostante il suo contratto sia in scadenza il prossimo giugno.

Per cedere Dries Mertens, infatti, avrebbe chiesto ben 40 milioni di euro. Una decisione che fa capire come il presidente voglia ancora puntare sul belga, aprendo anche qualche scenario di rinnovo.

La trattativa tra Chelsea e Napoli, quindi, è definitivamente sfumata con Giroud che potrebbe approdare alla Lazio. Anche lo stesso calciatore, inoltre, aveva espresso delle perplessità circa il suo trasferimento al Chelsea. Nei blues, infatti, le sue possibilità di giocare sarebbero ridotte all’osso ed inoltre l’azzurro sogna ancora di rinnovare con la SSC Napoli.