Napoli, il club pensa di blindare Kvaratskhelia: tutti i dettagli dell’operazione

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, ormai sembrerebbe essere diventato un punto fermo e un grande trascinato della squadra allenata da Luciano Spalletti. Il club, infatti, sta già pensando al rinnovo così da blindarlo per i prossimi anni: ecco tutti i dettagli.

I dettagli del rinnovo

Secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il club guidato da Aurelio De Laurentiis starebbe già programmando il rinnovo del giocatore georgiano classe 2001. Attualmente il Napoli pagherebbe una cifra attorno al milione e mezzo, sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita.

De Laurentiis, in ogni caso, non vuole problemi a fine stagione, anzi, il suo obiettivo è procedere spedito come un treno per portare il suo club ai vertici della serie A e nelle Coppe. Per questo, il presidente sta programmando un piano per tenerselo stretto ancora per un po’, aumentandogli eventualmente anche lo stipendio.

Questo vuol dire che a fine stagione per Kvaratskhelia ricevere con ogni probabilità il rinnovo del contratto. Il Napoli, infatti, è convinto di poter fare le cose in grande con il calciatore georgiano, arrivato umilmente in Italia e mostrando semplicemente il suo talento.

Il Corriere del Mezzogiorno, di fatti, ha parlato di statistiche molto positive che quasi sempre hanno portato il gol alla squadra: ad esempio, durante Napoli – Bologna, Kvaratskhelia ha prodotto sei passaggi chiave che hanno messo in condizione i suoi compagni di gonfiare la rete.