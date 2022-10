Napoli, il gesto della squadra verso Meret

Alla fine della partita con il Bologna il Napoli ha sostenuto il proprio portiere, dopo un’errore che ha rischiato di compromettere la partita

Quella contro il Bologna può dirsi la partita più sofferta della stagione per il Napoli. Un 3-2 roboante, con gli azzurri che hanno rischiato anche di perderla inizialmente. Zirkzee e Barrow hanno messo a dura prova la difesa partenopea, che per la prima volta in campionato si è ritrovata a soffrire davvero.

I gol di Juan Jesus, Lozano e Osimhen sono manna dal cielo, per una squadra che ha sudato davvero freddo durante l’arco dei 90 minuti. A far rischiare anche una papera di Meret, con il pubblico e i compagni di squadra che hanno però poi sostenuto comunque il portiere friulano.

Il gesto dei tifosi e dei compagni

A fine partita prima Victor Osimhen, poi anche gli altri compagni a sostenere Meret. Il calciatore azzurro ha grosse colpe nel gol di Barrow. Gol che però è finito poi mascherato dalla spinta dello stadio. I tifosi sono rimasti fino alla fine con il proprio estremo difensore, anche quando la partita sembrava essere a rischio.

A metterci una pezza il solito Victor Osimhen, che ha chiuso i giochi e regalato i tre punti al Napoli. Gli azzurri ora sono nuovamente in testa alla classifica di Serie A, con grandi ambizioni. I giocatori sembrano spingere per provare a vincere il campionato, con l’obiettivo minimo dichiarato: la qualificazione in Champions League. Sognare però non costa nulla, con il Napoli che può anche provare a fare qualcosina in più.