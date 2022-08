Napoli, il nuovo portiere sarà uno tra Navas e Kepa. Fabian Ruiz fuori dal progetto e dalla squadra

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di chiudere il mercato estivo in bellezza assicurando all’allenatore Luciano Spalletti un nuovo portiere, un giocatore di esperienza che possa fare la differenza non solo in campo ma anche nello spogliatoio.

In merito all’arrivo del portiere arrivano pareri contrastanti. Repubblica, in particolare, rivela che Navas rappresenta sempre più una pista complessa. Il suo ingaggio, infatti, è fuori dalla portata del club azzurro e per questo tutti gli sforzi potrebbero finire su un altro portiere, Kepa.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, invece, rivela che il Napoli è ad un passo dall’acquisire le prestazioni sportive di Navas. Nella giornata di ieri, infatti, ci sarebbe stato un blitz del Napoli a Parigi per chiudere la trattativa. Usufruendo del Decreto Crescita, infatti, il Napoli vuole assicurare un ingaggio importante a Navas, un contratto biennale con ricco bonus da versare alla firma, circa 4 milioni e mezzo.

Sul fronte cessioni, invece, continuano ad esserci i colluaoqui tra PSG e dirigenza azzurra per Fabian Ruiz, il quale è ormai fuori squadra e senza la possibilità di prendere parte agli allenamenti.

Sia Aurelio De Laurentiis che l’allenatore Luciano Spalletti hanno escluso il calciatore per via del suo comportamento poco professionale. L’unica strada percorribile per il giocatore è la cessione. In caso contrario, resterà in tribuna fino al termine del suo contratto con la SSC Napoli.