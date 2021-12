Napoli, il Parma ci prova per Ounas: ecco la richiesta di De Laurentiis

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal portale TuttoMercatoWeb.com, il Parma avrebbe messo nel mirino Adam Ounas del Napoli. L’affare ovviamente non è semplice, poiché quest’anno il valore economico e tecnico-tattico ricoperto dell’algerino è incrementato a dismisura rispetto alla scorsa stagione.

Aurelio De Laurentiis infatti, per cedere il cartellino del calciatore prossimo a partire per la Coppa d’Africa, chiede non meno di 15 milioni di euro. Inutile inoltre parlare di prestito, considerato il forte gradimento che il tecnico Luciano Spalletti nutre nei confronti dell’ala classe ’96.

La strada dunque, per il club ducale, è a dir poco in salita. Il Napoli comunque deve decidere cosa fare del calciatore ex Bordeaux. Il contratto di Ounas scadrà infatti a luglio 2023: in caso di mancato rinnovo durante la prossima stagione dunque, si andrà verso la scadenza naturale del contratto.

Ovviamente il club partenopeo vorrebbe evitare questa spiacevole situazione. Per tale motivo l’ipotesi più verosimile è che le trattative per il rinnovo di Adam Ounas si concentreranno da qui a fine stagione.

Nel prossimo calciomercato estivo sarà così presa una decisione: permanenza in caso di precedente rinnovo, o cessione a titolo definitivo in caso di accordo mancato. Per il Napoli il matrimonio con Adam Ounas potrebbe continuare senza problemi, da capire rimangono invece le intenzioni del calciatore e del suo entourage.