Napoli, il retroscena sul mancato arrivo di Lapadula e la dichiarazione d’amore di Sarri per un calciatore

La programmazione è senza dubbio la chiave dei successi della SSC Napoli. La società partenopea ha sempre cercato di scovare nuovi talenti e lanciarli nel grande calcio, e spesso ci è riuscita in maniera eccezionale. Alcuni giocatori, per un motivo o un altro, non hanno accettato di vestire la maglia partenopea. È il caso di quanto successo in passato con Gianluca Lapadula.

Cristiano Giuntoli, infatti, aveva messo nel mirino l’attaccante peruviano ed aveva offerta al club proprietario del cartellino una cifra importante che con le varie contropartite (il prestito di Roberto Insigne) arrivava a circa 9 milioni di euro. Il calciatore, però, preferì trasferirsi al Milan, come lui stesso rivelò: “Non era facile immaginarmi in rossonero.Scelsi in base al progetto tecnico: quello del Milan il più congeniale per mese. Accettai dopo una trattativa lampo. A Napoli non andai pure per la presenza di Higuain“.

Il caso di Gianluca Lapadula, in ogni caso, rappresenta un caso isolato. Un giocatore che sta facendo le fortune del Napoli è Piotr Zielinski. Arrivato in Campania sotto la guida di Maurizio Sarri, l’attuale allenatore della Lazio ha sempre esaltato le sue qualità: “Parliamo di un talento assoluto dal punto di vista tecnico”.

“Ha grandi doti fisiche, se cresce a livello di personalità può decidere lui dove giocare in futuro, potrebbe farlo in qualsiasi zona del campo. Potrebbe essere il nuovo De Bruyne“. A distanza di anni possiamo dire che Maurizio Sarri ci aveva visto giusto. Le sue qualità non sono come quelle del centrocampista del Manchester City ma la sua forza non è in discussione.