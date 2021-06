Napoli, in arrivo doppio colpo da 35 mln dal Verona? Ad ADL interessano Zaccagni e Lovato

In queste settimane il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è impegnato nel definire le strategie di mercato con il nuovo allenatore Luciano Spalletti e con il dirigente Cristiano Giuntoli.

L’obiettivo è quello di rinforzare la squadra senza spendere troppo. La mancata qualificazione in Champions League, infatti, impedisce al Napoli di forzare la mano sul mercato.

Per questo motivo gli occhi del presidente sarebbero finiti su due giocatori dell’Hellas Verona, Zaccagni e Lovato.

Il primo ha contratto in scadenza a giugno 2022 ed è valutato 15 milioni di euro dalla società veronese. Per il secondo, invece, la società chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Per il Napoli sarebbe un doppio colpo italiano da 35 milioni di euro per rinforzare la squadra. A rivelare tale indiscrezione di mercato è l’edizione de Il Corriere di Verona. In ogni caso, quest’anno, si prevede almeno una cessione importante per fare cassa.