Napoli, Juan Jesus in scadenza: tutti i club interessati

Juan Jesus è in scadenza con il Napoli: il Corriere dello Sport ha stilato una lista di club interessati a strapparlo a zero

Juan Jesus resta un punto interrogativo per il Napoli. Il suo contratto è in scadenza ma il club azzurro non ha ancora preso una decisione sul da farsi e nel frattempo, si fanno avanti dei club interessati ad averlo in squadra. Il Corriere dello Sport ha analizzato la vicenda e fatto il punto della situazione.

Tanti club interessati a Juan Jesus

Il difensore ha il contratto in scadenza per il 30 giugno 2023 ed è stato una vera garanzia negli ultimi due anni, nonché l’unico centrale mancino della rosa dotato di un grande talento. Tuttavia, il Napoli non ha ancora deciso cosa fare con lui e i club interessati iniziano ad essere parecchi. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo tra le sue pagine:

“Tra l’altro sta per acquisire la cittadinanza italiana; e dunque diventerà comunitario. Sia chiaro: non soffiano venti di tempesta e anzi Juan, reduce da una collezione di prestazioni estremamente convincenti, da queste parti e in questa squadra ci sta una meraviglia e vuole lo scudetto.

A ogni costo. Però la sua situazione comincia a stuzzicare una serie di club: hanno chiesto informazioni in Italia, ma anche l’OM, il Lione, l’Atletico ed il Galatasaray“.