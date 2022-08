Napoli-Kepa: cifre e dettagli dell’affare

Siamo ormai nel pieno del calciomercato e questa sessione per il Napoli continua a regalare sorprese.

Il portiere rappresenta un nodo importante e attualmente la società non ha nessuna certezza. Meret ha tra le mani un contratto che prevede il rinnovo fino al 2027 ma non ha ancora firmato e in quest’ottica il Napoli si è mosso alla ricerca di nuovi colpi da mettere a punto.

Nel mirino della società è entrato lo spagnolo Kepa che è ormai in uscita dal Chelsea. Riguardo la questione le ultime indiscrezioni arrivano dall’edizione odierna de Il Mattino secondo cui il club azzurro ha già ricevuto il sì del portiere. Restano da definire cifre e dettagli dell’affare: il Chelsea lo dà in prestito per 3 milioni e chiede 2 milioni in caso di qualificazione in Champions e 2 milioni in caso di arrivo agli ottavi.

L’affare va sicuramente ancora limato ma resta il presupposto della volontà del portiere che non vuole più restare a Londra e si è reso disponibile al trasferimento a Napoli.