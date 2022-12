Napoli, Kessie nel mirino ma operazione difficile

Approfittando della pausa per i Mondiali, il Napoli si sta dando molto da fare per rinforzare l’organico in vista della ripresa del campionato. La società azzurra fa sul serio e non vuole mollare di un centimetro quest’anno. Nel mirino diversi giocatori, all’estero e in Italia. Questa volta è il turno di Franck Kessie, centrocampista del Barcellona.

Nel mirino del Napoli

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha spiegato dettagliatamente la situazione dietro a questo interessamento da parte del club azzurro.

“I parametri economici dell’ingaggio del calciatore fanno sì che non abbia grande appeal. Che il calciatore piaccia al Napoli non ci sono dubbi, ma i parametri non consentirebbero al Napoli di portarlo in Italia” ha detto il direttore.

Dunque, l’interesse c’è ed è concreto ma gli ostacoli sembrerebbero essere al momento insormontabili. Non ci resta, a questo punto, che attendere eventuali sviluppi e scoprire un’ipotetica trattativa. Per ora, resta solo un’idea nell’agenda di Cristiano Giuntoli.