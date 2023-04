Napoli, Kim ha bisogno di riposo: Spalletti potrebbe farlo partire dalla panchina contro il Milan

La stagione sportiva della SSC Napoli è sicuramente eccezionale. Merito va ai giocatori, i quali hanno sudato la maglia in ogni occasione ed hanno sempre dato il massimo in campo e in allenamento. Ovviamente, dopo una stagione così stressante, alcuni giocatori stanno iniziando ad accusare la stanchezza, e tra questi vi è anche il difensore Kim.

Il coreano, durante l’ultima partita della Nazionale, ha infatti dichiarato: “Sono stanco mentalmente. Ora voglio concentrarmi solo sul mio club piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire“. Il giocatore ha infatti un problema fisico che ormai lo perseguita da mesi, e solo il riposo può farlo guarire pienamente. Per questo motivo, Luciano Spalletti, potrebbe risparmiarlo nella gara di oggi contro il Milan e far giocare al suo posto un calciatore fresco di rinnovo, Juan Jesus.

Kim, il giorno dopo, si è scusato per le sue parole: “Mi scuso con i tifosi e con i miei compagni per non essere stato prudente e abbastanza maturo. Ho avuto un piccolo infortunio, ho giocato molte partite ravvicinate e non mi sono mai risparmiato: tengo molto alla Nazionale e alla Corea. Con un’intervista ho azzerato 49 presenze: sono crollato mentalmente per la pressione e le responsabilità. Mi scuso ancora“.