Napoli-Kim: slitta ancora la firma del contratto

Il Napoli ha finalmente trovato l’accordo per il sostituto in difesa. Sembra, quindi, conclusa definitivamente la trattativa per l’arrivo del sudcoreano Kim Min-Jae a Napoli.

Su di lui c’era anche il Rennes, disposto a pagare 19 milioni, ma il Napoli non ha mollato la presa e dalle ultime indiscrezioni è stato confermato l’accordo sia con il giocatore che con la società. A premere per l’arrivo di Kim è soprattutto il mister Spalletti che lo vorrebbe già nei primi giorni di ritiro.

La trattativa è in corso da diverse settimane ma la firma definitiva slitta ancora, in base a quanto dichiarato da La Gazzetta dello Sport il problema sarebbe di natura tecnica in quanto c’è ancora da rivedere qualche dettaglio e “ogni nuova versione del testo va in Corea del Sud, dove risiedono gli storici agenti del difensore, ma anche in Portogallo da altri procuratori“.

Quindi la situazione dal punto di vista tecnico si è rivelata più complessa di quanto previsto per modalità e tempistiche ma, salvo colpi di scena improvvisi, non dovrebbero esserci problemi riguardo l’arrivo in azzurro del calciatore.