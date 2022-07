Napoli: Koulibaly atteso a Dimaro

Tra poche ore probabilmente ne sapremo di più sul futuro di Koulibaly in azzurro. Il difensore senegalese veste la maglia azzurra dal 2014 e da qualche settimana è al centro delle attenzioni per cercare di capire quale potrebbe essere il suo futuro.

Attualmente il giocatore percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro all’anno e il suo contratto è in scadenza nel 2023. Recenti voci di mercato lo avrebbero visto vicino alla Juventus ma sono state prontamente smentite dallo stesso procuratore che ha confermato che il tema dell’incontro di Milano riguardava in realtà Milenkovic.

Sul giocatore però ci sono anche diverse squadre in Europa, ultima tra tutte è il Chelsea che sembra aver fatto un’offerta direttamente al difensore proponendo un ingaggio di 9 milioni di euro. Tuttavia, non è stata confermata nessuna trattativa in corso e per ora restano soltanto voci di mercato.

De Laurentiis però non sembra pronto a lasciar andare Koulibaly ed infatti è atteso nelle prossime ore un incontro direttamente tra la dirigenza e il giocatore a Dimaro per valutare un’offerta di rinnovo concreta e assicurarsi la presenza in maglia azzurra per i prossimi quattro anni. Nonostante il taglio del monte ingaggi, infatti, il presidente sembra disposto a fare un sacrificio per Koulibaly.

Restano da capire le intenzioni del giocatore.