Napoli, Koulibaly in uscita. Nicolò Schira: “Everton su di lui”

Le ultime due stagioni di Kalidou Koulibaly non sono state esaltanti. Il percorso del Senegalese cominciò nel 2014, dopo che approdò dal Genk per circa 8 milioni di euro. La sua prima parte in maglia azzurra fu quasi da dimenticare, tanto è vero che Benitez, a causa dei vari errori del roccioso difensore, lo relegò in panchina, preferendogli Britos. Solo con l’approdo di Sarri, che riuscirà a valorizzare il giocatore, formerà insieme ad Albiol una delle coppie difensive più forti della Serie A.

Successivamente la prima stagione di Koulibaly con Ancelotti e senza Albiol, risulterà altrettanto positiva, disputando grandi partite anche contro squadre come PSG o Liverpool. Durante questa fase migliore del centrale azzurro, De Laurentiis ha rifiutato offerte molto allettanti, dove alcuni media parlavano di quasi 100 milioni. Ora il cartellino del giocatore si è abbassato, sia per i 30 anni compiuti, sia per le ultime due stagioni non proprio all’altezza. Il biennio 2019-2021, sono state per Koulibaly stagione da dimenticare, sia per prestazioni personali che di squadra.

La conferenza stampa di inizio stagione, tenuta dal patron azzurro, è stato dichiarato che il Napoli deve tagliare il monte-ingaggi, e per questo motivo tutti sono cedibili, di fronte a giuste offerte. Anche gli stessi “big” potrebbero cambiare sponda, magari anche per permettere agli azzurri di effettuare qualche acquisto in entrata; tra i più papabili per l’addio ci sono i nomi di Fabian Ruiz e lo stesso Kalidou Koulibaly.

Nonostante gli ultimi due anni non brillantissimi, le squadre interessante al classe 91′ non mancano. Secondo il giovane e molto esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter ha voluto sottolineare l’interesse di una squadra inglese per il difensore partenopeo: L’Everton del neo-arrivato Benitez. “L’Everton è ancora interessato a Kalidou Koulibaly. Rafa Benitez lo adora: è stato proprio l’allenatore spagnolo, che ha voluto Kalidou Koulibaly al Napoli nel 2014. Il Napoli potrebbe vendere il difensore centrale per un’offerta intorno ai cinquanta-sessanta milioni di euro”, scrive il giornalista italiano.

Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, anche se, come precedentemente affermato, Koulibaly non espresse mai il suo potenziale con l’allenatore spagnolo. Al momento però, non risulta ancora nessuna offerta ufficiale. Si dovranno attendere i prossimi giorni per conoscere il futuro di un giocatore, che sarà molto difficile da sostituire, se dovesse andar via.