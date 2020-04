Napoli, l’11 ideale di Gennaro Gattuso: spunta Luka Jovic in attacco!

Il calcio è fermo, l’esito della stagione attuale rimane incerto e quindi ci si inizia a preparare già al prossimo anno. Il Napoli la prossima estate dovrà dare continuità al ricambio di ciclo di giocatori in rosa avviato già a gennaio.

Ecco allora che potrebbero esserci altri acquisti specifici e mirati. Innanzitutto Gennaro Gattuso sarà confermato sulla panchina azzurra anche per il prossimo anno. Ecco allora che allenatore e dirigenza hanno iniziato a scambiarsi opinioni in merito alla squadra da allestire per il futuro prossimo.

Ad oggi infatti, con gli obiettivi che stanno circolando intorno all’SSC Napoli, l’11 ideale della squadra potrebbe essere molto competitivo e convincente. A porta va sciolto il nodo legato ad Ospina e Meret, con il primo favorito sul secondo come evidenziato da questa stagione.

In difesa ci saranno pochi ricambi. Di Lorenzo a destra, Manolas e Maksimovic centrali e uno tra Emerson Palmieri e Mario Rui sulla fascia sinistra. Ovviamente il reparto difensivo ipotizzato prevede la cessione di Koulibaly, il quale potrebbe essere rimpiazzato da Vertonghen.

Quasi nessun acquisto si prevede all’orizzonte per il centrocampo. Ecco allora che i titolari rimarrebbero gli stessi: Demme in cabina di regia con Zielinski e Fabian Ruiz ad agire da mezzale. L’unica cessione in questa zona del campo potrebbe essere Allan: il brasiliano potrebbe essere sostituito in prospettiva dal giovane Ricci, classe 2001 dell’Empoli.

In attacco super confermatissimi rimangono Mertens e Insigne. da centravanti potrebbe però agire Luka Jovic, giovane centravanti del Real Madrid. Il bosniaco infatti è un nome graditissimo a Gennaro Gattuso e rientrerebbe anche nei piani economici del presidente Aurelio De Laurentiis.