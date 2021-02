Napoli, la caviglia di Mertens preoccupa: il belga rischia un lungo stop?

Mentre in casa Napoli tiene banco il futuro di Rino Gattuso, la situazione relativa ad alcuni calciatori è ormai definita, con Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj che faranno le valigie al termine della stagione ed andranno via da Napoli.

Vi sono poi altri giocatori che in questa stagione stanno affrontando problemi legati agli infortuni. Su tutti Dries Mertens e Victor Osimhen. Per entrambi si è cercato di anticipare i tempi e, almeno per il belga, ciò ha portato ad una ricaduta.

Nelle scorse ore l‘attaccante azzurro è volato in Belgio per farsi controllare. Sicuramente resterà fermo per una/due settimane ma l’infortunio potrebbe anche essere più lungo e restare quindi fermo anche per un diverso tempo.

L’obiettivo è infatti recuperarlo al 100% ed evitare di ricadere ancora una volta nel problema che lo sta tormentando. Il belga, intanto, ha problemi seri alla caviglia e rischia quindi un lungo stop. La società azzurra è molto preoccupata.

Osimhen, invece, ha recuperato dall’infortunio e dal Covid ma la sua condizione fisica è pessima. Ad accorgersi di ciò è stato anche Rino Gattuso, il quale vuole giocatori pronti a dare il tutto per tutto sul rettangolo verde di gioco.