Napoli, la domanda impertinente di Paolo Esposito: “Mou alleneresti gli azzurri?” ecco la risposta dello Special One

Il campionato fermo per gli impegni internazionali dà la possibilità di guardare con lucidità alla sessione di calciomercato appena conclusa. Le squadre in Italia sembrano essersi ridimensionate con gli addii di Lukaku, Ronaldo, De Paul e Hakimi ma c’è qualcuno a cui soprattutto le mosse del Napoli sembrerebbero esser piaciute davvero tanto. Si tratta del giornalista ed esperto di mercato Paolo Esposito.

Calciomercato in Italia, il punto di Esposito

La visione di Esposito è quella di un mercato fatto più dagli allenatori che dai giocatori. ” La Roma si è rinforzata con Mourinho”. Poi la rivelazione shock! “Ti svelo un retroscena. Chiesi al portoghese se avrebbe allenato il Napoli, mi rispose che ne sarebbe stato entusiasta”.

Il cronista partenopeo ideatore e conduttore della trasmissione Area di Rigore su 87Tv ha così parlato del mercato del Napoli: “Il voto al mercato del Napoli? Sette! Perché in un mercato atipico, difficilissimo e praticamente in miseria, aver confermato tutti i migliori calciatori della rosa partenopea e aver ingaggiato un forte centrocampista come Anguissa e un bravo ed esperto jolly difensivo qual è indubbiamente Jesus non è niente male”.

Insomma sembrerebbe una promozione piena anche se i veri colpi, come quelli messi a segno nelle sessioni scorse, sembrano ormai lontani anni luce. Per rivedere ingaggi come quelli di Osimhen e Fabian Ruiz (pagati rispettivamente 70 e 30 milioni) bisognerà aspettare tempi di gran lunga migliori.

Il punto sul mercato si fa più interessante quando Esposito parla del proprio punto di vista e dei talenti che lui avrebbe voluto portare in squadra. “Io avrei preso e l’ho detto a chi di dovere l’ex terzino sinistro e capitano del Siviglia, Sergio Escudero o anche il giovane terzino sinistro del Genoa, Cambiaso, che mi aveva favorevolmente impressionato la settimana scorsa contro il Napoli, al di là del gol che fece a Meret per il momentaneo pari rossoblù. Ma nella vita non si può avere tutto. Il Napoli, con questa importante rosa, ha buone chance di rivincere finalmente lo scudetto. Il terzo della sua storia”.