Napoli, la situazione di Koulibaly non convince. Si corre ai ripari ma che fatica!

Il Napoli è atteso al rush finale di un campionato dal sapore agrodolce ma negli ambienti del club la testa è già tutta proiettata verso la prossima sessione di calciomercato. La formazione di Gattuso è alla ricerca di diversi nomi che dovrebbero garantire il definitivo salto di qualità tanto atteso negli ultimi cinque anni. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico calabrese rispettivamente un centrale difensivo, due esterni a tutta fascia e un attaccante.

Nonostante la lista della spesa sia lunga, l’attenzione maggiore andrà rivolta al reparto difensivo, alle prese con un Koulibaly sempre in bilico tra la cessione e la permanenza in Azzurro. Una situazione che non farà certo dormire sogni tranquilli a Gattuso e soci e che rilancia la necessità di coprirsi le spalle con un nome di altrettanto spessore.

All’attenzione del DS Giuntoli era balzato diverso tempo fa il nome di Gabriel Magalhaes, centrale difensivo del Lille. Il brasiliano è il candidato numero uno a sopperire alla partenza del senegalese ma la distanza tra domanda e offerta tra i club rimane difficile da colmare. Inoltre la presenza ingombrante di Everton e Leicester rendono ancora più difficile la trattativa con i transalpini.

Molto meglio volgere lo sguardo ad altri lidi che per Giuntoli evidentemente devono avere tutto l’aspetto della Bundesliga. Se Magalhaes è obiettivo difficile da raggiungere allora la strada sarà meno spinosa qualora si proverà a fare un offerta per Moussa Niakhate, difensore ventiquattrenne del Mainz. La valutazione attorno ai 15 milioni non spaventa i partenopei che proveranno a portarlo in riva al celebre golfo.

Eppure in Bundesliga non è il solo Niakhate a tenere alta la soglia di attenzione del Napoli. Diversi chilometri più a sud, nel Friburgo, il DS Giuntoli potrebbe pescare un altro difensore pronto a vestirsi di azzurro nel prossimo futuro. Si tratta di Robin Koch, altro classe ’96 con be 34 gare all’attivo in questa stagione e due gol segnati. Sul tedesco c’è forte la presenza dal Milan ma l’offerta giusta e a club e giocatore potrebbero far propendere verso la cessione al Napoli.