Napoli, la strategia di Aurelio De Laurentiis per Ospina: “Attendiamo l’evoluzione dei fatti”

La strategia per Ospina: secondo ADL il giocatore non avrà un contratto da tre milioni

Il Napoli si sta guardando intorno per rinfrescare tutti i reparti in vista della nuova stagione e della Champions League. Rimane il rebus sui portieri, soprattutto Ospina, il quale pare stia aspettando offerte convenienti per lui. Aurelio De Laurentiis però ha le idee chiare: per lui non arriveranno contratti da tre milioni di euro.

La strategia di De Laurentiis

Luciano Spalletti vorrebbe la conferma di Ospina, il quale però aspetta offerte come quelle del Real Madrid e del Villareal. Il Corriere del Mezzogiorno, però, ha parlato della strategia di Aurelio De Laurentiis circa questa trattativa:

“Ospina attende di capire se il Real Madrid, archiviata la finale di Champions League, fa sul serio o alla fine deciderà di tenere Lunin come vice Courtois. Il Napoli è alla finestra con la convinzione che Ospina non troverà acquirenti che accontenteranno le sue richieste: ingaggio da 3 milioni con ricco bonus alla firma.

Il Villarreal senza la qualificazione alla Champions League fa fatica ad arrivare a certi parametri economici. De Laurentiis e Giuntoli attendono di capire l’evoluzione dei fatti, il Napoli è pronto a garantirgli uno stipendio di 2 milioni a stagione”.