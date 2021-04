Napoli, lady Lobotka vola a Dubai: “La passeggiata serale è andata bene” [FOTO]

In quel di Napoli c’è un giocatore che più di tutti è diventato un vero e proprio caso. Si tratta di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è nella squadra azzurra da ormai un anno e mezzo, eppure non è mai riuscito a trovare una buona forma fisica che gli consentisse di giocare con più continuità.

Anzi l’ex Celta Vigo è andato piano piano a scomparire dai radar di Gennaro Gattuso, che così gli concede sempre meno minuti. Una situazione inspiegabile, considerato soprattutto che Lobotka è costato al Napoli più di 20 milioni di euro e che è stato a lungo corteggiato dalla dirigenza azzurra.

Ed intanto lady Lobotka, Daniela, vola a Dubai insieme alla figlia per qualche giorno di svago, postando una fotografia sui social e commentandola così.

“La passeggiata serale per noi è andata bene, qui c’è tanta gente, ma rispetto al tempo prima del Covid, molta meno… prima non avremmo avuto la possibilità di fare la foto proprio di fronte al fontana, poiché c’era sempre gente”.

Chissà che forse non sia propria la vita privata del calciatore ad influire sulle sue prestazioni, con la famiglia che potrebbe trovarsi non a proprio agio in quel di Napoli. Quest’ipotesi comunque non è molto verosimile: da pensare infatti che il figlioletto di Lobotka è nato proprio alle pendici del Vesuvio.