Napoli, linea verde per il mercato: 3 nomi sul taccuino del ds Giuntoli

Nel Napoli ci si aspetta un calciomercato molto caldo, con la guida tecnica che si appresta a cambiare e con una rosa che necessita di molti cambi. La politica dirigenziale azzurra sembra inoltre andare verso un taglio del monte ingaggi, con l’ovvia conseguenza del ringiovanimento della rosa.

Ecco allora che gli ultimi nomi orbitati in ottica Napoli vanno tutti più o meno a sposare la linea green. In generale, le maggiori necessità dell’organico azzurro dovrebbero essere soddisfatte con gli innesti di un difensore centrale, di un terzino sinistro e di un jolly offensivo.

Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, il nome di cui si parla con più convinzione è quello di Marcos Senesi, giovane difensore del Feyenoord. Per l’acquisto dell’olandese potrebbero servire 20 milioni di euro.

Più in là con gli anni sono invece i profili candidati al ruolo di terzino sinistro azzurro. In particolare, in pole position vi è da tempo Emerson Palmieri, esterno attualmente in forza al Chelsea. Il calciatore italo-brasiliano ha 26 anni e può vantare una grande esperienza internazionale.

L’ultimo innesto che potrebbe essere effettuato è difficilmente identificabile con un’esigenza intrinseca della rosa del Napoli. Più che altro si parla di un jolly offensivo che può costituire la ciliegina sulla torta. I nomi a riguardo sono molti ed interessantissimi, su tutti ad esempio vi sono Kaio Jorge e Boulaye Dia.