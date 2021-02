Napoli, l’infermeria è piena ma c’è una buona notizia: Demme recuperato per l’Atalanta

Il Napoli ritorna a fare i conti con un vecchio nemico, vale a dire l’ondata di infortuni che ha colpito la rosa nelle ultime settimane. L’ultimo ad unirsi alla già lunga lista di indisponibili è Andrea Petagna che secondo il comunicato ufficiale della società oggi e per i prossimi tempi dovrà svolgere lavoro personalizzato e tanta fisioterapia.

Duro, infatti il verdetto delle prime indagini strumentali che parlano di “una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”. I tempi di recupero non sono stati ancora ufficializzati ma si pensa che l’attaccante triestino non potrà tornare a disposizione di mister Gattuso prima della fine del mese.

Attacco, dunque, in grande crisi e che dovrà far fronte ai prossimi incontri contro Granada e Atalanta praticamente con gli uomini contati. Con Dries Mertens out dallo scorso gennaio e Lozano alle prese con un infortunio alla coscia patito nell’ultimo match contro la Juventus, toccherà per forza di cose a Osimhen guidare il pacchetto offensivo con Politano e Insigne a fargli da supporto laterale.

Problemi anche in difesa con Manolas e Koulibaly fermi ai box rispettivamente per una distorsione alla caviglia e per positività al Covid-19. Il greco tornerà a disposizione non prima di un paio di settimane mentre per il gigante senegalese bisognerà aspettare la negativizzazione di almeno due tamponi consecutivi. Insieme a i centrali difensivi rimarranno out anche Hysaj, Ghoulam e il portiere Ospina.

L’unica buona notizia proveniente dalla super affollata infermeria è quella relativa all’ex Lipsia, il ventinovenne Diego Demme. L’infortunio alla coscia pare stia riassorbendosi ottimamente. Per lui potrebbe esserci una chiamata per la panchina in Europa League e qualche minuto da disputare nel big match di domenica contro l’Atalanta.